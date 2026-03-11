Омский «Авангард» примет дома нижегородское «Торпедо» — где посмотреть игру?

За четыре матча до плей-офф волновать омских болельщиков может только физическое состояние игроков: команда ощутимо сбавила темп в качестве игры, забросив за последние два матча всего один раз. Небольшую нервозность вызывает и игра Дамира Шарипзянова, который не набирал очки в четырёх последних матчах. Что же до нижегородской команды, то она продолжает борьбу за более выгодное место в таблице Запада на старте плей-офф. После двух крупных поражений от «Трактора» и «Сочи» с общим счётом 1:10 подопечные Алексея Исакова сумели взять реванш у того же «Сочи» (4:3) и теперь занимают пятую строчку в конференции.