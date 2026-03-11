Ричмонд
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Режим действовал в регионе всю ночь, в течение.

В Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Режим действовал в регионе всю ночь, в течение семи часов с 23:15 10 марта, и был отменён лишь утром 11 марта. Соответствующие оповещения начало рассылать МЧС России в 6:35 через смс, а также push-уведомления для пользователей ведомственного мобильного приложения.

По данным МЧС, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, в аэропорту Волгограда в настоящее время действует запрет на прием и выпуск воздушных судов. Беспилотная опасность была объявлена в связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах.

