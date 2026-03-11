Из Таиланда в Иркутск привезли более 3 тонн экзотических фруктов

С начала 2026 года в аэропорт Иркутска поступило свыше трех тонн свежих экзотических фруктов из Таиланда. Все грузы прибыли прямыми авиарейсами и прошли обязательный фитосанитарный контроль, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.