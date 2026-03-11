Ричмонд
Из Таиланда в Иркутск привезли более 3 тонн экзотических фруктов

Фрукты прошли фитосанитарный контроль.

Источник: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

С начала 2026 года в аэропорт Иркутска поступило свыше трех тонн свежих экзотических фруктов из Таиланда. Все грузы прибыли прямыми авиарейсами и прошли обязательный фитосанитарный контроль, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

«В партиях импортных фруктов специалисты были манго, дуриан, питайю (драгонфрут), гуайяву, джекфрут, лонган, мангостан, маракуйю, ананасы, рамбутан, арбузы, кокосы, корень галанга, а также сухофрукты», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года специалисты Россельхознадзора досмотрели 9 партий подкарантинной продукции. От каждой партии были отобраны образцы и направлены для исследований в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лабораторная экспертиза подтвердила, что вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям. По результатам проверки Управлением Россельхознадзора оформлены соответствующие акты, и экзотические фрукты поступили в свободную продажу на рынках и в торговых сетях Иркутской области.

Ранее сообщалось о том, как из Иркутской области отправили 36 тонн мороженого в Монголию.