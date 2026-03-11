Омич попытался привезти из Египта краснокнижные кораллы и попал под суд

Изъятое направили на экспертизу, которая установила их происхождение. Специалисты подтвердили: это природные образования, созданные морскими беспозвоночными из класса Коралловые Полипы. Такие виды находятся под угрозой исчезновения, поэтому их вывоз и ввоз регулируются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Перевозить такой груз через границу разрешено только при наличии специальных документов и обязательном таможенном декларировании, чего пассажир не сделал.