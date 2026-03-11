Омич попытался привезти из Египта краснокнижные кораллы и попал под суд

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Омск» остановили пассажира, прибывшего авиарейсом из Шарм-Эль-Шейха, в чьем багаже обнаружили необычный груз. При досмотре при помощи рентген-аппаратуры в сумке туриста нашли два коралла, оказавшиеся под защитой международной конвенции. Новость сообщило 11 марта Сибирское таможенное управление.
Изъятое направили на экспертизу, которая установила их происхождение. Специалисты подтвердили: это природные образования, созданные морскими беспозвоночными из класса Коралловые Полипы. Такие виды находятся под угрозой исчезновения, поэтому их вывоз и ввоз регулируются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Перевозить такой груз через границу разрешено только при наличии специальных документов и обязательном таможенном декларировании, чего пассажир не сделал.
«В отношении туриста возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ и по статье 16.3 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве, добавив, что материалы уже переданы в суд.
Сибирское таможенное управление напоминает любителям путешествий: перед поездкой стоит изучить правила перемещения товаров через границу ЕАЭС. Их игнорирование грозит не только потерей экзотических покупок, но и ответом перед законом.
