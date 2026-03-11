В центре Омска пошли в рейд на вывески: ищут запретные слова

В Омске активисты ТОС «Центральный-4» вышли на охоту за иностранными вывесками. Как сообщили в официальном паблике «КТОСы Омска» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 11 марта 2026 года, на территории действия товарищества прошел очередной рейд по выявлению надписей на иностранном языке.
Цель мероприятия — обеспечить единый и понятный облик городской среды. С 1 марта 2026 года в России вступил в силу запрет на вывески на иностранном языке. Однако, как выяснили активисты, под закон попадают не все.
Без перевода можно оставить зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания — например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline, S7 и другие. Также исключение сделано для фирменных наименований организаций, зарегистрированных в ЕГРЮЛ. А вот ИП и самозанятым на это рассчитывать не приходится.
В ходе рейда активисты выявили несколько фактов размещения вывесок, не соответствующих новым правилам благоустройства. Собственникам указали на необходимость устранить недостатки.
«Работа в данном направлении продолжается», — лаконично отметили в паблике.
Таким образом, центру Омска в ближайшее время грозит массовое избавление от иностранных слов — если они, конечно, не являются частью всемирно известного бренда.