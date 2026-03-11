В центре Омска пошли в рейд на вывески: ищут запретные слова

Без перевода можно оставить зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания — например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline, S7 и другие. Также исключение сделано для фирменных наименований организаций, зарегистрированных в ЕГРЮЛ. А вот ИП и самозанятым на это рассчитывать не приходится.