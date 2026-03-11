В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий

По словам разработчиков, мастики с новой рецептурой, созданные в СФУ, обладают расширенным температурным интервалом применения, улучшенной морозостойкостью на 15−20°С при норме в −15°C ГОСТ параметра «на гибкость», а также прочностью и пластичностью, защищающими постройки от термодеформации и механических повреждений.