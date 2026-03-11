Ричмонд
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий

Ученые СФУ создали устойчивый к холоду изоляционный материал.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Морозостойкий материал (мастики) для защиты жилых домов и других сооружений в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера создали ученые СФУ. Особенностью разработки является ее устойчивость к сорокаградусным морозам, сообщили в пресс-службе вуза.

Битумно-полимерные мастики — пастообразные материалы, сочетающие эластичность и водонепроницаемость битума с прочностью полимеров. Их используют в строительстве, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).

По словам разработчиков, мастики с новой рецептурой, созданные в СФУ, обладают расширенным температурным интервалом применения, улучшенной морозостойкостью на 15−20°С при норме в −15°C ГОСТ параметра «на гибкость», а также прочностью и пластичностью, защищающими постройки от термодеформации и механических повреждений.

Консистенция мастик дает возможность покрывать детали сооружений сплошным непроницаемым слоем для защиты фундаментов, коммуникаций, фасадов и кровель зданий, а также дорожной и нефтедобывающей инфраструктуры от интенсивных осадков и грунтовых вод. А устойчивость созданного материала к сорокаградусным морозам позволит использовать его в Заполярье, сообщают специалисты университета.

«Качества пластичности и прочности у мастик обычно конфликтуют друг с другом. Чтобы уравновесить их, мы применили полимерный наполнитель, который меняет физико-химические свойства материала», — рассказал заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин.

Он добавил, что разработанные в СФУ мастики могут быть использованы в том числе для изготовлении фасадных плит.

«Фасады достоверно имитируют поверхность кирпича или армированного бетонного блока, при этом они надежно защищают здание от разрушений, вызываемых повышенной влажностью, бурями, снегопадами и ураганными ветрами, характерными для северных территорий России», — уточнил Бурюкин.

В университете подчеркнули, что разработанная технология полностью отечественная. Ее использование не потребует дополнительных инвестиций в уже существующее производство. К тому же битум — основной компонент мастик — изготавливается из остатков нефтепереработки, что позволяет повысить процент использования углеводородного сырья.

По словам Бурюкина, экспериментальная линейка полимерно-битумных мастик будет создаваться на имеющихся производственных мощностях индустриального партнера СФУ в г. Ачинске (Красноярский край).

Проект выполнен при поддержке гранта Красноярского краевого фонда науки и индустриального партнера.

