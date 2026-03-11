«Уничтожает опухоль, не повреждая окружающие ткани». Онколог рассказал о современных методах лечения рака в Беларуси — некоторые стоят в 10 раз дешевле, чем в Европе

О современных методах лечения рака в Беларуси в интервью телеканалу «Первый информационный» сказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.
По его словам, онкология — это наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины.
«Это молекулярно-генетические исследования, без которых сегодня в онкологии ни диагностика, ни лечение просто невозможны. Новые методы лучевой терапии, прежде всего это гамма-нож, который позволяет уничтожать опухоль, не повреждая окружающие ткани с очень высокой ювелирной точностью», — отметил Сергей Красный.
В качестве примера современного подхода к лечению некоторых видов злокачественных образований Сергей Красный назвал CAR-T-терапию — генную модификацию собственных клеток человека с целью придания им новых свойств. После обработки такие клетки начинают распознавать опухоль и уничтожать ее.
«Пролечено уже около сотни пациентов, это не только белорусские граждане, но и иностранцы. В Беларусь едут из близлежащих стран, где этой технологии нет», — подчеркнул онколог.
Сергей Красный рассказал, что метод CAR-T-терапии в странах Западной Европы обходится пациентам очень дорого, лечение одного больного стоит примерно 500 тысяч евро.
«В Республике Беларусь — 50−55 тысяч долларов, более чем в 10 раз ниже стоимость. Почему? Потому что в западных странах этой технологией занимаются крупные корпорации. В какой-то центр привозятся клетки пациента Т-лимфоциты, там готовится этот клеточный продукт, затем уже готовый привозится в больницу, где пациенту и вводится. Фирма определяет и стоимость. Раз покупают, то они и продают по такой цене», — отметил медик.
Что касается применения этой технологии в Беларуси, то весь процесс происходит в отечественной молекулярно-генетической лаборатории. Абсолютно все этапы специалисты делают сами с использованием белорусских реактивов.
«Все видно, прозрачно и стоимость честная», — подчеркнул Сергей Красный.
По его словам, сегодня очень хорошие успехи лечения методом CAR-T-терапии достигнуты в отношении пациентов, страдающих лейкозами и лимфомами. Что касается солидных опухолей, а это все остальные виды рака, то здесь пока этот метод только разрабатывается.
«Что касается химиотерапии и CAR-T-терапии, то у каждой есть свои показания. Вполне возможно, что когда-то они сблизятся и может один метод заменит другой или будет использоваться совместно, но на сегодняшний день CAR-T-терапию мы используем для лечения наиболее тяжелых пациентов, которые уже получили все методы лечения и CAR-T-терапия для них последний выход», — отметил онколог.
Сергей Красный подчеркнул, что в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии ежегодно разрабатывается от 40 до 70 научных проектов, их продолжительность от 2 до 5 лет. После этого дается еще 3 года на внедрение полученных результатов. И только после этого новая методика распространяют на все онкоцентры, естественно входит и в клинические протоколы.
«После этого данный метод становится обязательным к использованию во всех онкологических учреждениях», — отметил специалист.
Кстати, Сергей Красный сказал, что рак становится хроническим заболеванием, как сахарный диабет.
А еще белорусский врач-онколог сказал, какие виды рака лечатся успешно, а какие с трудом.
