Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожает опухоль, не повреждая окружающие ткани». Онколог рассказал о современных методах лечения рака в Беларуси — некоторые стоят в 10 раз дешевле, чем в Европе

Онколог назвал лечение рака в Беларуси, стоящее в 10 раз дешевле, чем в Европе.

Источник: Комсомольская правда

О современных методах лечения рака в Беларуси в интервью телеканалу «Первый информационный» сказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.

По его словам, онкология — это наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины.

«Это молекулярно-генетические исследования, без которых сегодня в онкологии ни диагностика, ни лечение просто невозможны. Новые методы лучевой терапии, прежде всего это гамма-нож, который позволяет уничтожать опухоль, не повреждая окружающие ткани с очень высокой ювелирной точностью», — отметил Сергей Красный.

В качестве примера современного подхода к лечению некоторых видов злокачественных образований Сергей Красный назвал CAR-T-терапию — генную модификацию собственных клеток человека с целью придания им новых свойств. После обработки такие клетки начинают распознавать опухоль и уничтожать ее.

«Пролечено уже около сотни пациентов, это не только белорусские граждане, но и иностранцы. В Беларусь едут из близлежащих стран, где этой технологии нет», — подчеркнул онколог.

Сергей Красный рассказал, что метод CAR-T-терапии в странах Западной Европы обходится пациентам очень дорого, лечение одного больного стоит примерно 500 тысяч евро.

«В Республике Беларусь — 50−55 тысяч долларов, более чем в 10 раз ниже стоимость. Почему? Потому что в западных странах этой технологией занимаются крупные корпорации. В какой-то центр привозятся клетки пациента Т-лимфоциты, там готовится этот клеточный продукт, затем уже готовый привозится в больницу, где пациенту и вводится. Фирма определяет и стоимость. Раз покупают, то они и продают по такой цене», — отметил медик.

Что касается применения этой технологии в Беларуси, то весь процесс происходит в отечественной молекулярно-генетической лаборатории. Абсолютно все этапы специалисты делают сами с использованием белорусских реактивов.

«Все видно, прозрачно и стоимость честная», — подчеркнул Сергей Красный.

По его словам, сегодня очень хорошие успехи лечения методом CAR-T-терапии достигнуты в отношении пациентов, страдающих лейкозами и лимфомами. Что касается солидных опухолей, а это все остальные виды рака, то здесь пока этот метод только разрабатывается.

«Что касается химиотерапии и CAR-T-терапии, то у каждой есть свои показания. Вполне возможно, что когда-то они сблизятся и может один метод заменит другой или будет использоваться совместно, но на сегодняшний день CAR-T-терапию мы используем для лечения наиболее тяжелых пациентов, которые уже получили все методы лечения и CAR-T-терапия для них последний выход», — отметил онколог.

Сергей Красный подчеркнул, что в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии ежегодно разрабатывается от 40 до 70 научных проектов, их продолжительность от 2 до 5 лет. После этого дается еще 3 года на внедрение полученных результатов. И только после этого новая методика распространяют на все онкоцентры, естественно входит и в клинические протоколы.

«После этого данный метод становится обязательным к использованию во всех онкологических учреждениях», — отметил специалист.

Кстати, Сергей Красный сказал, что рак становится хроническим заболеванием, как сахарный диабет.

А еще белорусский врач-онколог сказал, какие виды рака лечатся успешно, а какие с трудом.

Кроме того, в марте 2026-го врачи предупредили о распространении заразного норовируса в областном центре Беларуси: «Регистрируются групповые случаи заболевания».

Мы писали, что известно о смерти роженицы и ребенка в больнице Дзержинска 8 марта: комментарии Минздрава Беларуси и следователей.