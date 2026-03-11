«Уничтожает опухоль, не повреждая окружающие ткани». Онколог рассказал о современных методах лечения рака в Беларуси — некоторые стоят в 10 раз дешевле, чем в Европе

«В Республике Беларусь — 50−55 тысяч долларов, более чем в 10 раз ниже стоимость. Почему? Потому что в западных странах этой технологией занимаются крупные корпорации. В какой-то центр привозятся клетки пациента Т-лимфоциты, там готовится этот клеточный продукт, затем уже готовый привозится в больницу, где пациенту и вводится. Фирма определяет и стоимость. Раз покупают, то они и продают по такой цене», — отметил медик.