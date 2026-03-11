Сотрудничество между Роскосмосом и НАСА стало новой нормой

И наконец, совсем недавно — МКС-70 и МКС-71. Снова две подряд. Если посчитать, получается интересная арифметика: пять экспедиций, из которых четыре — подряд в два захода. Наверное, это что-то говорит о доверии со стороны коллег и партнеров. Для меня каждая из этих экспедиций была отдельной жизнью: разные экипажи, разные задачи, разные вызовы. Командир МКС — это должность, которая не отпускает даже во сне. Потому что станция никогда не спит. И ты, как командир, всегда немного на посту.