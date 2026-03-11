Потепление до +15 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 11 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 11 марта будет облачной, без существенных осадков и ветреной. Температура продолжит расти — днем станет заметно теплее. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 11 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западного и западного направления разовьет скорость до 2 — 7 метров в секунду. В ночь на 12 марта сохранится облачность, осадков не ожидается. Ветер сменится с юго-восточного на северо-восточный, его скорость составит 5 — 10 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западного и западного направления задует со скоростью 2 — 7 метров в секунду, днем местами по югу порывы усилятся ядо 12 метров в секунду. В ночь на 12 марта осадков также не ожидается. Ветер юго-восточного направления сменится на северо-восточный и разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 11 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 12 марта столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, местами до +16 градусов. В ночь на четверг ожидается 0 — +2 градуса.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
