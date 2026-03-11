Потепление до +15 градусов: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 11 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западного и западного направления задует со скоростью 2 — 7 метров в секунду, днем местами по югу порывы усилятся ядо 12 метров в секунду. В ночь на 12 марта осадков также не ожидается. Ветер юго-восточного направления сменится на северо-восточный и разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду.