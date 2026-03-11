Пожар в автобусе в Швейцарии унес жизни шести человек

Во Владивостоке водитель рейсового автобуса потушил загоревшийся на ходу транспорт голыми руками и после этого продолжил движение по маршруту. Во время движения загорелся задний отсек с двигателем, о чем водителю сообщили другие автомобилисты. Он остановился на ближайшем светофоре и менее чем за полминуты самостоятельно справился с огнем.