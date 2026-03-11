Пожар в автобусе в Швейцарии унес жизни шести человек

Не менее шести человек стали жертвами пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы. Об этом в среду, 11 марта, сообщает APnews.
Инцидент произошел вечером 10 марта. По словам представителя полиции Фредерика Папо, правоохранители рассматривают версию умышленного поджога, но окончательные выводы будут сделаны после расследования.
Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в национальную почтовую службу. На кадрах с места происшествия видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем. Троих пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу вертолетами и машинами скорой, еще двоим помощь оказали на месте, говорится в сообщении.
