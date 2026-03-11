Ричмонд
Ким Чен Ын по видео наблюдал за испытаниями крылатых ракет с эсминца

Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет.

Источник: Комсомольская правда

КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет.

«Выпущенные крылатые ракеты поразили отдельные цели, пролетев по определенной траектории над Корейским Западным морем) в течение 10 116 — 10 138 секунд», — информирует агентство ЦТАК.

Сообщается, что пуск производился с борта эсминца. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Комментируя результаты испытаний, он распорядился пересмотреть композицию корабельных систем вооружений с точки зрения практической необходимости и реалий страны.

«Государственные ядерные вооруженные силы перешли на стадию многостороннего применения», — сказал глава Северной Кореи.

Ранее северокорейский лидер заявил, что КНДР готова улучшить связи с Соединенными Штатами, но только при условии уважения друг к другу.

Напомним, первую баллистическую ракету в 2026 году КНДР запустила в начале января.

