Сийярто поиздевался над режимом Зеленского из-за перевозки денег через Венгрию: «Такое случалось в каменном веке»

Украинские власти уже несколько дней никак не могут придумать объяснение по поводу перевозимых миллионов наличной валюты через территорию Венгрии по довольно странному маршруту. И это выглядит подозрительно. Об этом во время публичного выступления в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.