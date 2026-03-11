Сийярто поиздевался над режимом Зеленского из-за перевозки денег через Венгрию: «Такое случалось в каменном веке»

Украинские власти уже несколько дней никак не могут придумать объяснение по поводу перевозимых миллионов наличной валюты через территорию Венгрии по довольно странному маршруту. И это выглядит подозрительно. Об этом во время публичного выступления в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«И когда возникает вопрос, что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1−1,2 миллиарда евро», — иронично прокомментировал происходящее венгерский политик.
Сийярто отметил, что вполне вероятно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло.
К слову, за перемещениями налички для Киева, судя по всему, венгерские спецслужбы следили давно, поскольку утверждается, что за два месяца «отмыватели» успели перевезти почти миллиард (!) долларов, 420 миллионов евро и 146 кило золота в слитках.
Позже полиция Украины завела дело по факту якобы похищения граждан страны и автомобилей «Ощадбанка» на территории Венгрии.
А накануне в парламенте Венгрии сделали предложение относительно дальнейшей судьбы денег и драгоценного металла, изъятых у «инкассаторов» украинского «Ощадбанка». Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов и евро, а также слитках золота. По словам руководителя фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша, все это богатство могут временно заморозить.
Что же касается самих «инкассаторов», то им, как сообщал сайт KP.RU, всем семерым, в итоге запретили въезд в Шенгенскую зону на три года. Принято решение об их депортации.