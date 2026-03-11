В Иркутской области стартует месячник защиты прав потребителей

С 13 марта по 12 апреля 2026 года в Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей. Он приурочен к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечают 15 марта. Цель акции — повысить качество обслуживания в торговле, общепите и бытовых услугах, а также помочь людям разобраться в своих правах.
На все это время будет работать горячая линия. Звонки принимают в будни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов. Подобные линии организуют и в муниципалитетах. В прошлом 2025 году на горячие линии поступило 500 обращений. Чаще всего жаловались жители Зимы, Ангарска, Саянска, Тайшетского и Иркутского округов.
В рамках месячника также проведут уроки в школах, круглые столы и индивидуальные консультации.