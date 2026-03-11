Минтруда сказало, можно ли не увольняться, если уже написал заявление

Если человек работал на условиях срочного трудового договора или контракта, то увольнение может оформляться по соглашению сторон досрочно. И если это соглашение об увольнении уже достигнуто, то в одностороннем порядке отказаться от своего решения ни работник, ни наниматель уже не смогут.