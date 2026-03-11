Ричмонд
Минтруда сказало, можно ли не увольняться, если уже написал заявление

Минтруда сказало, когда белорусы могут не увольняться, если уже есть заявление.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда ответили белорусам, можно ли не увольняться, если уже написал заявление. Подробнее консультант главного юридического управления Минтруда и соцзащиты Татьяна Рахубо рассказала в эфире телеканала ОНТ.

Чиновница напомнила, что в случаях, когда с работником заключен трудовой договор на неопределенный срок, а он хочет уволиться, предупредить работодателя он должен не менее чем за месяц. И сказала, в каких случаях можно передумать увольняться.

— Если работник уже подал заявление об увольнении, но потом изменил свое решение, то он вправе отозвать свое заявление, если наниматель еще не пригласил другого работника, которому нельзя отказать в приеме на работу, — пояснила представитель Минтруда.

Отказать в приеме на работу в Беларуси не могут молодым специалистам, лицам, которых направила служба занятости для трудоустройства в счет брони, по квоте для инвалидов и некоторых иных категорий.

Если человек работал на условиях срочного трудового договора или контракта, то увольнение может оформляться по соглашению сторон досрочно. И если это соглашение об увольнении уже достигнуто, то в одностороннем порядке отказаться от своего решения ни работник, ни наниматель уже не смогут.

— В таком случае потребуется достичь договоренности об отзыве заявления об увольнения по соглашению сторон, — уточнила Татьяна Рахубо.

Ранее еще Минтруда сказало, что важно знать белорусам при увольнении.

