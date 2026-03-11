В омских магазинах и на АЗС резко прибавилось число точек для снятия наличных

Жители Омска все чаще снимают деньги прямо на кассах магазинов и автозаправок. Сервис «Наличные на кассе» за год значительно расширил географию: количество таких точек увеличилось на 18% и достигло 345. В районах прирост составил 23% — теперь там работают 155 точек, сообщили в региональном отделении Центробанка.
Всего по области возможность получить наличные без банкомата уже можно более чем в 500 торговых объектах. Услуга особенно выручает жителей отдаленных сел и небольших городов, где поблизости нет ни банкоматов, ни отделений кредитных организаций. Принцип прост: покупатель выбирает товар, перед оплатой предупреждает кассира о желании снять наличные, расплачивается картой и получает деньги вместе с чеком. Точки обычно помечены наклейками у входа или рядом с кассой.
«За одну операцию с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, а в течение месяца — до 30 тысяч», — пояснили в Банке России.
Такие ограничения действуют для всех пользователей, но для повседневных нужд этого вполне достаточно. Особенно заметно, что сервис прижился в районах — там темпы роста оказались выше городских.
Ранее мы рассказали, что вкладчики местных банков хранят на счетах около 500 млрд рублей.
