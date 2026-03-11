В омских магазинах и на АЗС резко прибавилось число точек для снятия наличных

Всего по области возможность получить наличные без банкомата уже можно более чем в 500 торговых объектах. Услуга особенно выручает жителей отдаленных сел и небольших городов, где поблизости нет ни банкоматов, ни отделений кредитных организаций. Принцип прост: покупатель выбирает товар, перед оплатой предупреждает кассира о желании снять наличные, расплачивается картой и получает деньги вместе с чеком. Точки обычно помечены наклейками у входа или рядом с кассой.