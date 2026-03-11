В Ростовской области 10 марта во время пожаров спасли семь человек

В минувший вторник, 10 марта, подразделениям Главного управления МЧС России по Ростовской области пришлось работать как на тушении возгораний, так и на оказании помощи пострадавшим в авариях. Там они спасли семь человек.
Как сообщили в донском главке ведомства, в течение суток пожарно-спасательные формирования региона потушили 14 техногенных пожаров. Сотрудниками МЧС из огня были эвакуированы и спасены пять человек. К счастью, ни один из пожаров не привел к человеческим жертвам.
Кроме того, спасатели дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях сотрудники ведомства оказали помощь спасли двух пострадавших.
Всего за минувшие сутки для реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия привлекалась группировка сил и средств в составе 100 человек личного состава и 25 единиц специализированной техники.
