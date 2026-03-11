В Ростовской области 10 марта во время пожаров спасли семь человек

Как сообщили в донском главке ведомства, в течение суток пожарно-спасательные формирования региона потушили 14 техногенных пожаров. Сотрудниками МЧС из огня были эвакуированы и спасены пять человек. К счастью, ни один из пожаров не привел к человеческим жертвам.