Сийярто: Киев не может объяснить, зачем везти деньги через Венгрию

Венгрия потребовала разъяснений от Украины из-за перевозки крупных сумм наличных денег через свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

— Вопрос: что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1−1,2 миллиарда евро, — отметил он.

Сийярто рассказал, что с января через Венгрию перевезли около 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. По его мнению, такие объемы наличных средств и драгоценного металла вызывают серьезные вопросы у венгерских властей.

Он также обратил внимание, что инкассаторские автомобили направлялись не к украинской границе, а на юг Венгрии. Министр добавил, что использование наличных для подобных операций выглядит странно, поскольку современные банковские системы позволяют проводить крупные расчеты безналичным способом, передает VAOL.

6 марта власти Венгрии задержали семерых украинских граждан — сотрудников государственного Ощадбанка. Позже правительство опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.

Представители банка заявили, что его инкассаторы перевозили около 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
