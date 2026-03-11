Сийярто: Киев не может объяснить, зачем везти деньги через Венгрию

Венгрия потребовала разъяснений от Украины из-за перевозки крупных сумм наличных денег через свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
— Вопрос: что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1−1,2 миллиарда евро, — отметил он.
Сийярто рассказал, что с января через Венгрию перевезли около 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. По его мнению, такие объемы наличных средств и драгоценного металла вызывают серьезные вопросы у венгерских властей.
Он также обратил внимание, что инкассаторские автомобили направлялись не к украинской границе, а на юг Венгрии. Министр добавил, что использование наличных для подобных операций выглядит странно, поскольку современные банковские системы позволяют проводить крупные расчеты безналичным способом, передает VAOL.
6 марта власти Венгрии задержали семерых украинских граждан — сотрудников государственного Ощадбанка. Позже правительство опубликовало фотографии груза, который везли украинцы.
Представители банка заявили, что его инкассаторы перевозили около 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.