Авиация Израиля атаковала жилую многоэтажку в центре Бейрута

Израиль нанес удар по кварталу Аишат-Баккар в Бейруте.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные атаковали территорию Ливана. Авиация нанесла удар по кварталу Аишат-Баккар в центре Бейрута. Поврежден многоэтажный дом. Такими данными поделились в Службе гражданской обороны, цитирует ТАСС.

Самолеты совершили атаку ночью 11 марта. Жители квартала не были эвакуированы. О жертвах информация не приводится.

«Ракеты были выпущены по одному из многоэтажных домов, где вспыхнул пожар. Скорее всего, целью воздушного рейда была ликвидация члена руководства шиитской организации “Хезболлах”, — оповестил источник.

Ранее при атаке Израиля на Бейрут погибли четыре иранских дипломата. Постпред исламского государства в ООН Амир Саид Иравани уведомил об этом генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. Израиль атаковал отель Ramada в Бейруте 8 марта. В результате «погибли мученической смертью» четыре дипломата из Ирана.