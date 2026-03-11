Авиация Израиля атаковала жилую многоэтажку в центре Бейрута

Ранее при атаке Израиля на Бейрут погибли четыре иранских дипломата. Постпред исламского государства в ООН Амир Саид Иравани уведомил об этом генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. Израиль атаковал отель Ramada в Бейруте 8 марта. В результате «погибли мученической смертью» четыре дипломата из Ирана.