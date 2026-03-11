Авиация Израиля атаковала жилую многоэтажку в центре Бейрута

Израильские военные атаковали территорию Ливана. Авиация нанесла удар по кварталу Аишат-Баккар в центре Бейрута. Поврежден многоэтажный дом. Такими данными поделились в Службе гражданской обороны, цитирует ТАСС.
Самолеты совершили атаку ночью 11 марта. Жители квартала не были эвакуированы. О жертвах информация не приводится.
«Ракеты были выпущены по одному из многоэтажных домов, где вспыхнул пожар. Скорее всего, целью воздушного рейда была ликвидация члена руководства шиитской организации “Хезболлах”, — оповестил источник.
Ранее при атаке Израиля на Бейрут погибли четыре иранских дипломата. Постпред исламского государства в ООН Амир Саид Иравани уведомил об этом генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. Израиль атаковал отель Ramada в Бейруте 8 марта. В результате «погибли мученической смертью» четыре дипломата из Ирана.