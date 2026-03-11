Баскетболист «Майами» Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном»

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. «Майами» обыграл «Вашингтон» со счетом 150:129 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Лучшим игроком встречи стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, набравший 83 очка. Этот результат стал вторым в истории лиги, рекордсменом по числу очков за матч является Уилт Чемберлен, который в 1962 году, выступая за «Филадельфию», набрал 100 очков в игре с «Нью-Йорк Никс». Третье место в истории лиги занимает Коби Брайант, в 2006 году, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», он набрал 81 очко в игре с «Торонто».
Адебайо 28 лет, вместе со сборной США он выиграл Олимпийские игры в 2021 и 2024 годах. Он трижды принимал участие в Матчах звезд НБА.
В составе «Майами» в матче принял участие центровой Владислав Голдин. Он провел на площадке 1 минуту 8 секунд и отметился одним подбором.
«Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда одержала 37 побед при 29 поражениях. «Вашингтон» идет 14-м на Востоке с 16 победами и 48 поражениями.