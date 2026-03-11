Баскетболист «Майами» Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном»

Лучшим игроком встречи стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, набравший 83 очка. Этот результат стал вторым в истории лиги, рекордсменом по числу очков за матч является Уилт Чемберлен, который в 1962 году, выступая за «Филадельфию», набрал 100 очков в игре с «Нью-Йорк Никс». Третье место в истории лиги занимает Коби Брайант, в 2006 году, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», он набрал 81 очко в игре с «Торонто».