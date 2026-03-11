В красноярском Преображенском рядом со строящимся храмом может появиться православная гимназия

В Красноярске прошла рабочая встреча по строительству храмового комплекса в микрорайоне Преображенский. Совещание провел митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Главной темой стало развитие территории — помимо возведения храмов, обсуждают создание социальной инфраструктуры.
Настоятель строящегося храма святителя Тихона иерей Максим Золотухин доложил о текущем ходе работ. Как сообщается в соцсетях прихода, строительство идет без остановок. Сейчас формируется несущая железобетонная рама, которая станет основой для сводов храма.
Участники встречи также рассмотрели концепцию православной гимназии на территории комплекса и возможность установки рядом с ней детского спортивного комплекса. В перспективе на этом месте планируют возвести собор в честь Преображения Господня.
Сроки завершения работ будут зависеть от финансирования. В приходе призывают верующих красноярцев не прекращать молиться и оставлять пожертвования на строительство.