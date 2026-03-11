Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Преображенском рядом со строящимся храмом может появиться православная гимназия

Строительство православной гимназии рядом с будущим храмом в красноярском Преображенском обсудили в епархии.

Источник: Reuters

В Красноярске прошла рабочая встреча по строительству храмового комплекса в микрорайоне Преображенский. Совещание провел митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Главной темой стало развитие территории — помимо возведения храмов, обсуждают создание социальной инфраструктуры.

Настоятель строящегося храма святителя Тихона иерей Максим Золотухин доложил о текущем ходе работ. Как сообщается в соцсетях прихода, строительство идет без остановок. Сейчас формируется несущая железобетонная рама, которая станет основой для сводов храма.

Участники встречи также рассмотрели концепцию православной гимназии на территории комплекса и возможность установки рядом с ней детского спортивного комплекса. В перспективе на этом месте планируют возвести собор в честь Преображения Господня.

Сроки завершения работ будут зависеть от финансирования. В приходе призывают верующих красноярцев не прекращать молиться и оставлять пожертвования на строительство.