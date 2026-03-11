Ричмонд
Жилой дом в Сиднее второй раз за два года протаранила машина полиции

Частный жилой дом в Сиднее второй раз за два года протаранила машина сотрудников правоохранительных органов. Об этом во вторник, 10 марта, рассказали на 9News.

— Момент, когда полицейская машина резко свернула и врезалась в фасад дома в западной части Сиднея, был запечатлен на видео. Это уже второй подобный случай с этим же домом, — добавили на телеканале.

Второе ДТП произошло, когда специалисты ехали на срочный вызов. Водитель полицейской машины не справился с управлением.

Пострадавших в результате произошедшего нет, однако повреждения дома были настолько серьезными, что семье пришлось искать другое место для ночлега.

До этого 63 человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Уганде. В ДТП попали UBF 614X, автобус Isuzu, CGO 5132AB 07 Toyota surf, UBK 647C Tata Lorry & UAM 045V и автобус Isuzu (Planet Company).

Кроме того, в сентябре около метро «Новослободская» произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковушки и полицейской машины. В районе аварии было затруднено движение транспортных средств.