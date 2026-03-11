Аэропорт Волгограда открыли после шестичасового запрета

Росавиация утром 11 марта сняла введенные ночью ограничения в аэропорту Волгограда. Запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать в 00−59 ч. в связи с угрозой атак БПЛА. В 7−12 ч. воздушная гавань заработала в штатном режиме.
Отметим, к данному часу задерживается рейс авиакомпании Аэрофлот, который должен был вылететь в Москву в 10:50. Время вылета изменено на 12:50.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше