МГПУ с 3-го курса предоставит студентам гибкий график для работы в школе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский городской педагогический университет (МГПУ) с третьего курса предоставит гибкий график обучения для студентов, которые пойдут работать в школы по профессии. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель Департамента образования и науки города Москвы Ирина Каклюгина.
«По сути, поступая в МГПУ, абитуриент уже знает, что после выпуска он пойдет работать в московскую школу. Уже с третьего курса студенты могут перейти на гибкий график обучения и начать работать в школе по профессии с достойной заработной платой», — сказала Каклюгина.
Она подчеркнула, что у студентов МГПУ «не будет мучительных поисков, рассылки резюме и переживаний: “А возьмут ли меня?”. “Тебя ждут, ты нужен. Обучение будет практико-ориентированным”, — добавила собеседница агентства.
Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 10:00 мск.