Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран предъявил три требования к США для переговоров

Среди них — получение полного ядерного топливного цикла.

Источник: Клопс.ru

Иран обозначил три требования, при выполнении которых может вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента в Тегеране.

По данным телеканала, условия Ирана включают гарантии невозобновления военных действий, получение полного ядерного топливного цикла, а также выплату компенсаций. Другие подробности возможных переговоров пока не приводятся.

За первые 10 дней операции «Эпическая ярость» в Иране поразили более 5 тысяч целей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше