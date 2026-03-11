Ричмонд
Герасимов считает Демина одним из сильнейших кандидатов в сборную России

Ранее стало известно, что баскетболист досрочно завершил сезон НБА из-за травмы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Егор Демин находится в числе самых сильных кандидатов в сборную России. Такое мнение ТАСС высказал капитан национальной команды Тимофей Герасимов.

«Я слежу за Деминым, но мы с ним не знакомы, поскольку он намного младше меня, но в сборной есть ребята, кто его знает, — сказал он. — Думаю, что он бы пригодился команде. Если тренер будет собирать самых сильных игроков, то Демин будет одним из первых в этом списке и 100% поможет команде».

Ранее ТАСС сообщал, что Демин пропустит остаток сезона НБА из-за обострения травмы левой стопы. В дебютном сезоне в лиге 20-летний баскетболист провел 52 матча, в которых в среднем за игру набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.