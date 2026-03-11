Британцы хотят заменить Черчилля и писательницу Остин на животных

«В течение более 50 лет Банк гордо демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических фигур, внесших вклад в развитие национального мышления, новаторства, лидерства и ценностей. Переход к образам дикой природы… дает возможность воздать должное еще одному важному аспекту Британии», — сказано в релизе, который опубликовало финансовое ведомство.