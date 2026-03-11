Британцы хотят заменить Черчилля и писательницу Остин на животных

Британский банк решил изменить дизайн банкнот. В частности, исторические личности, изображённые на купюрах, исчезнут, а вместо них появятся изображения животных или пейзажей.
«В течение более 50 лет Банк гордо демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических фигур, внесших вклад в развитие национального мышления, новаторства, лидерства и ценностей. Переход к образам дикой природы… дает возможность воздать должное еще одному важному аспекту Британии», — сказано в релизе, который опубликовало финансовое ведомство.
Такое решение было принято после проведения опроса. Большинство британцев заявили, что хотели бы видеть на деньгах изображения природы.
Сейчас на британских банкнотах можно увидеть портреты политике Черчилля, писательницы Остин, художника Тернера и математика Тьюринга.
Напомним, в конце прошлого года россиянам показали обновленную банкноту номиналом 1000 рублей.
