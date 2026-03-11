Донскую столицу ждет генеральная уборка

— Масштабная весенняя санитарная очистка городских территорий в этом году стартует 16 марта. В рамках Месячника пройдет несколько субботников. Первый запланирован на 21 марта. Места высадки «трудового десанта» дополнительно опубликуем на официальном портале городской Думы и Администрации города, — проинформировал горожан глава города Александр Скрябин.
Помимо общегородских территорий в фокусе — дворы, отметил он. А в перечне работ — уборка наносного грунта на проезжих частях, очистка от мусора газонов, мойка дорог, дорожных ограждений, тротуаров, остановочных комплексов, фасадов зданий, входных групп торговых объектов, лавочек, урн, ликвидация свалочных очагов, санитарная обрезка деревьев, вывоз порубочных остатков, очистка опор освещения от граффити и объявлений, ремонт и покраска детских игровых площадок и многое другое.
— Особое внимание прошу уделить местам воинских захоронений, мемориальным комплексам, памятникам. Завершится Месячник чистоты 18 апреля общеобластным субботником и Днем древонасаждения. Давайте, вместе сделаем наш любимый город чистым и ухоженным после зимы! — обратился к ростовчанам глава города.
Об этом сообщил сайт администрации России.