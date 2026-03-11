Донскую столицу ждет генеральная уборка

Помимо общегородских территорий в фокусе — дворы, отметил он. А в перечне работ — уборка наносного грунта на проезжих частях, очистка от мусора газонов, мойка дорог, дорожных ограждений, тротуаров, остановочных комплексов, фасадов зданий, входных групп торговых объектов, лавочек, урн, ликвидация свалочных очагов, санитарная обрезка деревьев, вывоз порубочных остатков, очистка опор освещения от граффити и объявлений, ремонт и покраска детских игровых площадок и многое другое.