Российские игроки «Миннесоты» набрали 5 очков в матче НХЛ с «Ютой»

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. «Миннесота» дома со счетом 5:0 обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (15-я минута), Мэтт Болди (29), Бобби Бринк (43), Данила Юров (47), Райан Хартман (59).
Капризов также отметился голевой передачей. Два результативных паса отдал форвард Владимир Тарасенко. Капризов после 65 встреч набрал 78 очков (37 голов + 41 голевая передача). На счету Юрова 24 очка после 58 игр (9+15), у Тарасенко — 35 (16+19) очков в 58 матчах. Форвард «Миннесоты» Яков Тренин в матче с «Ютой» не отметился результативными действиями.
«Миннесота» и «Юта» выступают в Центральном дивизионе и занимают третье и четвертое места соответственно. «Миннесота» набрала 87 очков в 65 матчах, у «Юты» 73 очка после 65 встреч. В следующем матче «Миннесота» примет «Филадельфию» в ночь на 13 марта по московскому времени, «Юта» тогда же дома сыграет с «Чикаго».
Ранее ТАСС сообщал, что защитник Иван Проворов и форвард Кирилл Марченко, выступающие за «Коламбус», забросили по шайбе в игре с «Тампой».