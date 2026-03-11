Российские игроки «Миннесоты» набрали 5 очков в матче НХЛ с «Ютой»

«Миннесота» и «Юта» выступают в Центральном дивизионе и занимают третье и четвертое места соответственно. «Миннесота» набрала 87 очков в 65 матчах, у «Юты» 73 очка после 65 встреч. В следующем матче «Миннесота» примет «Филадельфию» в ночь на 13 марта по московскому времени, «Юта» тогда же дома сыграет с «Чикаго».