Скандал в Burger King в Алматы: проверка выявила серьезные нарушения

Внеплановую проверку в отношении ТОО «QSR» (Burger King) провел Департамент Комитета государственной инспекции труда по городу. Она была инициирована на основании заявления работника Каратай Алибека.
«В ходе инспекционных мероприятий доводы заявителя подтвердились. Установлено, что работодателем допускалось системное несоблюдение норм трудового законодательства. В частности, зафиксированы факты незаконных удержаний из заработной платы без согласия персонала, систематические задержки выплат, отсутствие учета фактически отработанного времени и несоблюдение требований по оплате труда в праздничные и выходные дни в повышенном размере. Кроме того, графики сменности доводились до работников с нарушением установленных законом сроков», — сообщили в Минтруда.
Инспекторы также установили, что компания не обеспечивала сотрудников необходимой специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, а персонал допускался к выполнению обязанностей без прохождения обязательных инструктажей по охране труда.
По результатам проверки ТОО «QSR» выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.
В отношении юридического лица возбуждены административные производства по статьям 87, 93 и 94 Кодекса РК об административных правонарушениях.
«Ситуация остается на контроле государственных инспекторов труда до полного восстановления трудовых прав работников и исполнения предписанных мер», — резюмировали в ведомстве.
Скандал вокруг сети ресторанов Burger King разгорелся в феврале 2026 года, когда мама сотрудника с расстройством аутистического спектра заявила о давлении на него со стороны нового регионального руководителя и возможной попытке вынудить сына уйти с работы.