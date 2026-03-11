Скандал в Burger King в Алматы: проверка выявила серьезные нарушения

«В ходе инспекционных мероприятий доводы заявителя подтвердились. Установлено, что работодателем допускалось системное несоблюдение норм трудового законодательства. В частности, зафиксированы факты незаконных удержаний из заработной платы без согласия персонала, систематические задержки выплат, отсутствие учета фактически отработанного времени и несоблюдение требований по оплате труда в праздничные и выходные дни в повышенном размере. Кроме того, графики сменности доводились до работников с нарушением установленных законом сроков», — сообщили в Минтруда.