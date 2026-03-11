Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Компании из Японии и Южной Кореи начали переговоры о закупке алюминия в РФ

Несколько японских и южнокорейских компаний вынужденно обратились к российской организации «Русал» — все из-за сбоев в поставках алюминия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. О.

Несколько японских и южнокорейских компаний вынужденно обратились к российской организации «Русал» — все из-за сбоев в поставках алюминия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. О.

По данным Bloomberg, переговоры о сплавах, которые используются при производстве компонентов для автомобилей, ведутся уже около недели — некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.

При этом компании из Японии и Южной Кореи рассматривают и другие альтернативные источники поставок алюминия, в том числе в Индии и иных странах Азии, указали в агентстве.

В CBS News сообщили, что разведка США начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе.

Иранские военные, в свою очередь, предложили любой стране сделку: республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.

Кроме того, КСИР совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Он подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше