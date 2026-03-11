СМИ: Компании из Японии и Южной Кореи начали переговоры о закупке алюминия в РФ

Несколько японских и южнокорейских компаний вынужденно обратились к российской организации «Русал» — все из-за сбоев в поставках алюминия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. О.
По данным Bloomberg, переговоры о сплавах, которые используются при производстве компонентов для автомобилей, ведутся уже около недели — некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.
При этом компании из Японии и Южной Кореи рассматривают и другие альтернативные источники поставок алюминия, в том числе в Индии и иных странах Азии, указали в агентстве.
Иранские военные, в свою очередь, предложили любой стране сделку: республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.
Кроме того, КСИР совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Он подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.