Жители Приангарья смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с 13 марта по 12 апреля пройдет месячник защиты прав потребителей.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мероприятие проводится для повышения качества и культуры обслуживания населения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению, сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать телефон «горячей линии». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в будние дни специалисты службы по телефону 8 (3952) 24−38−14 будут принимать звонки от населения о фактах нарушений прав потребителей. Аналогичные линии организуют в муниципальных образованиях региона. В прошлом году на телефоны «горячих линий», в том числе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, поступило 500 обращений. Наибольшее количество из них — от жителей Зимы, Ангарска, Саянска, Тайшетского и Иркутского муниципальных округов.

В период проведения месячника в Приангарье пройдут просветительские мероприятия для учащихся в общеобразовательных учреждениях региона, круглые столы, а также консультации потребителей по вопросам защиты их прав, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Напомним, месячник приурочен ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.