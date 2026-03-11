Жители Приангарья смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать телефон «горячей линии». С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в будние дни специалисты службы по телефону 8 (3952) 24−38−14 будут принимать звонки от населения о фактах нарушений прав потребителей. Аналогичные линии организуют в муниципальных образованиях региона. В прошлом году на телефоны «горячих линий», в том числе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, поступило 500 обращений. Наибольшее количество из них — от жителей Зимы, Ангарска, Саянска, Тайшетского и Иркутского муниципальных округов.