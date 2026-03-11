Всего одна буква в ссылке и ловушка захлопнулась: как не попасться на схему аферистов с кешбеком

Рыбников дал несколько простых советов, как не попасться на удочку злоумышленников. Он рекомендует всегда проверять дату регистрации сайта: если ресурс создан всего несколько дней назад, это серьезный повод насторожиться. Кроме того, стоит искать отзывы о сервисе на сторонних площадках, причем обращать внимание не только на негативные комментарии, но и на полное отсутствие какой-либо информации о компании.