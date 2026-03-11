Всего одна буква в ссылке и ловушка захлопнулась: как не попасться на схему аферистов с кешбеком

В последнее время злоумышленники все чаще обманывают граждан с помощью поддельных сайтов, обещающих выгодный кешбэк. Адрес такого ресурса может отличаться от настоящего всего на одну букву, но вместо возврата денег пользователь лишается личных данных и средств на банковской карте. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил киберэксперт Андрей Рыбников.
Как рассказал специалист, аферисты применяют два основных способа создания сайтов-клонов. Первый метод заключается в полном копировании дизайна популярного сервиса, но с изменением адреса в доменной строке. Второй вариант — создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения по кешбэку, хотя на деле ведет пользователя на фишинговые страницы для оплаты.
По словам эксперта, как бы ни выглядел сайт, конечная цель у мошенников всегда одна. Им нужно, чтобы человек ввел свои платежные данные на подконтрольном им ресурсе, после чего они получат доступ к его счетам.
Рыбников дал несколько простых советов, как не попасться на удочку злоумышленников. Он рекомендует всегда проверять дату регистрации сайта: если ресурс создан всего несколько дней назад, это серьезный повод насторожиться. Кроме того, стоит искать отзывы о сервисе на сторонних площадках, причем обращать внимание не только на негативные комментарии, но и на полное отсутствие какой-либо информации о компании.
Самый же действенный способ защиты — быть внимательным при наборе адреса сайта в браузере. Эксперт подчеркнул, что мошенники часто подменяют похожие символы: например, вместо буквы «o» ставят цифру «ноль», а вместо «i» — «l». Также они могут добавлять лишние дефисы или использовать другие доменные зоны, вроде .com вместо привычного .ru.
Ранее KP.RU писал, что аферисты нацелились на похищение аккаунтов россиян на маркетплейсах. При помощи легенды о якобы угрозе потери банковских сбережений они выманивают приходящие в СМС коды и при помощи них получают доступ к аккаунту на маркетплейсе.