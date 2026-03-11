Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 11 марта

В среду, 11 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Ларина, 4, 6, 6а, 6/1, 10, 12, 14 и 16;
— улица Герасименко, 3 и 3/1;
— улица Погодина, 13, 15, 15/1 и 17;
— переулок Ашхабадский, 12 и 14;
— улица Нижегородская, 43−49 А, Б, В, Г и 34−114;
— улица Листопадова, 107−165 и 90−180;
— улица Искусственная, 72−98 и 47−69;
— улица 3-я линия, 56−86 и 69−111;
— улица 5-я линия, 56−94 и 55−101;
— улица 1-я линия, 68−72 и 77−89;
— улица Береговая, 101;
— улица Марти, 17.
С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Магнитогорская, 9/1, 9А, 7, 7Б, 7А, 7/1 и 36−46;
— улица Заводская, 20А, 20Б, 81, 79, 61/2, 45−49 и 12−18;
— переулок Жлобинский, 25/23;
— переулок Урицкого, 58−78;
— переулок Проточный, 27−29.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
— переулок Ботанический спуск, 1−5;
— улица Лесопарковая, 9, 9А, 25А и 26−54;
— улица Родниковая, 1−17, 2−4, 4Б, 4Д и 6/5.
