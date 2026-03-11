«Работаю по 12 часов, но не увольняюсь»: репортаж о работе официанта во Владивостоке

Для многих студентов работа в сфере общественного питания кажется идеальной: не требуются ни опыт, ни образование. Особенно популярна должность официанта, но, начитавшись пугающих рассказов бывших работников в социальных сетях, люди относятся к ней с настороженностью. На сайтах по поиску работы обещают хорошие условия: стабильный заработок, гибкий график и щедрые чаевые. Но так ли это на самом деле? Опираясь на личный опыт и беседу с Екатериной, студенткой ДВФУ, совмещающей учебу и работу официанткой, мы делимся секретами «внутренней кухни» работы в общепите.
Каково это — быть официантом?
Екатерина делится своим графиком работы, который уже может кого-то оттолкнуть от идеи стать официантом:
«Работаю обычно по 12 часов: либо с 10:00 до 22:00, либо с 12:00 до 00:00. Иногда есть смены по 8 часов после учебы, если есть в этом необходимость. В среднем за две недели у меня выходит 70−80 часов».
В хороших заведениях официант может сам выбирать дни. Из личного опыта стоит выделить важный момент: иногда сотрудников не хватает, и администрация просит выйти вне графика, обещая премию.
Девушка работает в те дни, когда в университете нет занятий, чтобы совмещать возможность зарабатывать и учебную нагрузку.
«Работаю в основном в дни, когда нет учебы. Иногда могу выходить после учебы, если заканчиваю раньше (вечерняя смена начинается в 17:00)».
Но прежде чем начать рабочий день — надо доехать до места работы. В основном, Екатерина доезжает на автобусе. Девушка признаётся, что это бывает неудобно после учебных пар.
«Если ехать с университета, то дорога занимает больше времени, так как еду в час пик».
А как обстоят дела с возвращением домой, если человек работает до 22:00 или даже до 00:00? Об этом заботится организация, где работает Екатерина, которая предоставляет сотрудникам автомобиль.
«После 22:00 у нас развоз на такси от заведения».
Непоседливая работа.
Деятельность официанта довольно энергозатратна. Постоянно ходить по залу, общаться с клиентами и что-либо подавать им. В таком месте нередко могут возникать стрессовые ситуации, о чем поделилась Екатерина.
«Стрессовые ситуации в основном возникают если идет большой поток людей, бывают ситуации выноса блюд не на свои столы, повышенное ожидание, невежливые гости или же мало официантов на смене».
Из-за стресса официант может совершить ошибку. Например, принести не то блюдо или что-то уронить. Девушка признаётся, что и у нее были случаи промахов.
«Да, ситуации бывали: неправильно отбитые блюда или если гости передумывали уже в тот момент, когда заказ был отбит на кухню или бар».
Всё это время официант должен оставаться вежливым, открытым и активным.
«Конечно, на работе я испытываю много стресса, потому что нужно многое держать в голове и уметь общаться с людьми. К нам приходят разные клиенты и не всегда удаётся найти контакт. Также стоит добавить, что иногда смены могут быть по 12 часов, что бывает физически трудно выдерживать. Поэтому я думаю, начинающий официант может столкнуться с трудностями работы при полной посадке гостей. Тем более, если человек стесняется, то это усложняет работу».
Сколько зарабатывает официант?
И главный вопрос — сколько получает официант за свою работу? В каждой вакансии пишут почасовую ставку. На сайтах она одна, но уже во время собеседования может оказаться совсем другой. Ставка во Владивостоке варьируется от 180 до 250 рублей в час. В среднем зарплата без учёта премий и чаевых составляет 30−35 тысяч в месяц за 160 часов работы в месяц. Екатерина делится своей ставкой, которая близка к средним показателям по городу.
«Сейчас почасовая ставка у меня 180 рублей, без прохождения аттестации барного меню. В месяц зарплата составляет 25−30 тысяч рублей».
И, к слову, о чаевых. На личном опыте можно сказать, что в будние дни клиенты могут оставить 50−100 рублей, а могут не посчитать нужным оставлять чаевые. В выходные ситуация лучше, но всё ещё нестабильна. А в некоторых заведениях чаевые делят между персоналом.
Стоит или не стоит?
Подытожив все преимущества и недостатки работы официантом, Екатерина отмечает из плюсов доступность такого заработка и хороший коллектив, который ей достался. Из минусов — ранее упомянутые ситуации с клиентами.
«В плюсы я бы отнесла то, что деньги в общепите можно заработать быстрым способом. Также мне очень нравится коллектив и работа с людьми, эти аспекты вдохновляют меня. Из минусов: конфликтные гости, с которыми бывает сложно найти общий язык».
Коллектив — это одновременно и важная, и очень нестабильная часть работы. От коллектива зависит самоощущение отдельно взятого сотрудника, но в случае с общепитом: из-за большой текучки кадров коллектив может меняться каждый месяц, что не способствует развитию доверительной атмосферы. Получается замкнутый круг: люди покидают работу из-за тяжёлых условий, а из-за того, что они уходят, обстановка не улучшается — новичкам приходится работать за двоих, пока они не утомятся и не уйдут следом.
Екатерина признаётся, что работа не самая легкая, но не собирается в ближайшее время менять способ заработка.
«Пока планирую оставаться, так как искать подработку очень тяжело, но летом планирую увольняться, так как собираюсь на летние каникулы уезжать домой».
Говоря о рекомендациях, девушка считает, что такой вид заработка лучше всего подойдёт именно студентам. Общепит — одна из немногих сфер, куда берут практически любого. Образование и опыт работы не требуются, поэтому для студентов это один из лучших вариантов для подработки. Но он не является универсальным.
«Я рекомендую такую работу только студентам, так как работа удобна в совмещении с учёбой. По моему мнению, такая работа хороша как подработка: можно заработать необходимую сумму за короткий срок. Если же рассматривать её, как стабильный заработок, то я бы порекомендовала поискать другие варианты».
Для кого-то работа официантом становится первым шагом к самостоятельности и возможностью заработать. Для других — временным этапом, о котором потом вспоминают без особой теплоты. Во всех случаях — это опыт, который позволяет лучше понять свои границы и приоритеты.
Авторы текста: Полина Рогалина, Владислав Цой.