«Работаю по 12 часов, но не увольняюсь»: репортаж о работе официанта во Владивостоке

«Конечно, на работе я испытываю много стресса, потому что нужно многое держать в голове и уметь общаться с людьми. К нам приходят разные клиенты и не всегда удаётся найти контакт. Также стоит добавить, что иногда смены могут быть по 12 часов, что бывает физически трудно выдерживать. Поэтому я думаю, начинающий официант может столкнуться с трудностями работы при полной посадке гостей. Тем более, если человек стесняется, то это усложняет работу».