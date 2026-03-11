Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты к концу недели

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве может потерять половину своей высоты до конца недели, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По данным Гидрометцентра, на сегодняшний день высота снежного покрова в районе города Клин — 36 сантиметров, на юго-востоке Московской области — более 60 см, а на метеостанции ВДНХ — 47 см.
«Снег полностью не должен растаять, не получится у тепла растопить весь снежный покров за неделю. Может быть, если он будет терять пять сантиметров в день, то к концу недели это будет минус 25 сантиметров. Можно сказать, что половину своей высоты снежный покров потеряет», — сказала Паршина.
Во вторник она рассказала РИА Новости, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет более чем на пять градусов выше нормы, а тёплая погода останется в столице минимум до конца недели.