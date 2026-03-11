В Таганроге судмедэкспертам, обвиняемым в коррупции, смягчили меру пресечения

Соответствующие постановления Таганрогский городской суд вынес 6 марта. Теперь обвиняемые будут находиться под домашним арестом как минимум до 31 марта включительно. При этом суд установил для них ограничения: им запрещено любое общение со свидетелями, их родственниками или представителями по делу. Также под запрет попали использование средств связи и интернета, а также получение и отправка почтово-телеграфных отправлений.