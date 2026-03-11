Ричмонд
В Таганроге судмедэкспертам, обвиняемым в коррупции, смягчили меру пресечения

Подозреваемых во взятках судмедэкспертов Таганрога перевели под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге суд принял решение изменить меру пресечения для двух сотрудников городского бюро судебно-медицинской экспертизы, которые проходят по уголовному делу о получении взяток. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, эксперты проведение дальнейших следственных действий будут дожидаться не в СИЗО, а под домашним арестом.

Соответствующие постановления Таганрогский городской суд вынес 6 марта. Теперь обвиняемые будут находиться под домашним арестом как минимум до 31 марта включительно. При этом суд установил для них ограничения: им запрещено любое общение со свидетелями, их родственниками или представителями по делу. Также под запрет попали использование средств связи и интернета, а также получение и отправка почтово-телеграфных отправлений.

В суде отметили, что сотрудницы «Бюро СМЭ» проходят по делу о коррупции. Согласно материалам предварительного расследования, одному из фигурантов вменяют в вину 22 эпизода получения взяток. Его коллега обвиняется в совершении двух аналогичных эпизодов.

