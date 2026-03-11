«Физкультура нужна всем»: Дужников объяснил, каким методом сбросил вес

Российский актер Станислав Дужников сильно похудел. В беседе с журналистами артист рассказал, к каким методам прибегал, чтобы сбросить лишний вес.
— Физкультура нужна всем. Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, — поделился он.
От скольких килограммов Дужникову удалось избавиться с помощью подобного метода, актер предпочитает умалчивать.
— Столько, сколько нужно организму, чтобы обновиться и постройнеть, — цитирует его издание StarHit.
Днем ранее в личном блоге артист опубликовал видеозапись, на которой видно, как сильно изменился его внешний вид.
Кроме того, летом прошлого года Дужников решился на проведение операции по лечению от ожирения — врачи уменьшили ему желудок. Артист задумался о хирургии из-за проблем со здоровьем.
