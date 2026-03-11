«Паника налицо»: на Западе признали, что слова Путина напугали европейских лидеров

«Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: “Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?” Так что определенно паника налицо», — уточнил специалист.