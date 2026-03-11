«Паника налицо»: на Западе признали, что слова Путина напугали европейских лидеров

Заявление президента России Владимира Путина о возможной остановке поставок газа в Европу спровоцировало настоящую панику среди руководства Евросоюза. Такую информацию в эфире YouTube-канала озвучил американский аналитик Марк Слебода.
По словам эксперта, если Москва решится на такой шаг, европейские страны окажутся в крайне тяжелом положении. Он отметил, что ситуация для них станет катастрофической с точки зрения энергообеспечения.
«Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: “Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?” Так что определенно паника налицо», — уточнил специалист.
Напомним, что Владимир Путин, рассуждая о будущем энергетического экспорта, заявил о необходимости перекрыть вентили для Евросоюза. Глава государства пояснил, что Москве не имеет смысла ждать, когда перед ней «демонстративно захлопнут дверь».
В связи с этим перед правительством России поставлена задача оценить все риски и перспективы такого решения. Как пояснил президент, освободившиеся объемы сырья необходимо оперативно перенаправить на другие, более перспективные и заинтересованные рынки, чтобы закрепиться там надолго.