Метель и плохая видимость: на двух дорогах в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на двух дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 марта, МЧС Башкирии объявило о временных ограничениях движения на двух трассах в связи с неблагоприятными погодными условиями — снегопадом, сильным ветром, метелью и плохой видимостью.

С 8:00 закрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта на региональной дороге Уфа — Бирск — Янаул. Ограничение действует на участке с 33-го по 214-й километр, который проходит по территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского, Бураевского, Калтасинского и Янаульского районов. Ориентировочно движение возобновят к 12:00.

С 8:20 аналогичные меры введены на федеральной трассе М-5 «Урал». Проезд для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков ограничен на отрезке с 1480-го километра (транспортная развязка у Федоровки) по 1548-й километр (граница с Челябинской областью). Предположительно, ограничения снимут к 15:00.

Время окончания может быть скорректировано в зависимости от погоды. МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок, а водителям — строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников ГАИ.

