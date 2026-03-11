Метель и плохая видимость: на двух дорогах в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

С 8:00 закрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта на региональной дороге Уфа — Бирск — Янаул. Ограничение действует на участке с 33-го по 214-й километр, который проходит по территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского, Бураевского, Калтасинского и Янаульского районов. Ориентировочно движение возобновят к 12:00.