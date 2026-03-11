Ричмонд
Движение от станций «Шушары» до «Международной» останавливали утром 11 марта

Пассажиров метро Петербурга предупреждали о временных ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 марта на участке Фрунзенско-Приморской линии от станции «Шушары» до станции «Международная» останавливали движение. О временном ограничении пассажиров предупреждали в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

— Движение остановлено по технической причине, — ранее уточнили в подземке.

Однако поезда снова продолжили ходить спустя всего шесть минут. В метро добавили, что движение восстановлено и постепенно вводится в график. Что именно стало причиной временной остановки составов, не уточнили. Ранее «КП-Петербург» рассказывала о капитальном ремонте путевых стен на станции «Балтийская». Специалисты завершили демонтаж прежней облицовки из уфалейского мрамора, после чего приступили к облицовке цоколя стен плитами из натурального камня. Полный объем восстановительных работ завершат к сентябрю 2026 года.