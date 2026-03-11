Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Ранее масштабный скандал с договорными матчами произошёл в российском футболе. Недавно сотрудники МВД и ФСБ при содействии РФС обнаружили ранее неизвестные эпизоды договорных встреч с участием «Торпедо Москва». В поле зрения следствия попали матчи Первой лиги. По данным правоохранителей, противоправное влияние было оказано на исход как минимум 22 игр в разных уголках страны. Кроме того, МВД завело дела на девять футбольных судей РПЛ и ФНЛ за возможный подкуп.