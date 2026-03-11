Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Отсчёт дисквалификации начался 19 декабря 2025 года. При условии уплаты всех штрафов она завершится 18 сентября 2029 года. На это время Туаевой запрещено участвовать в любых турнирах, санкционированных ITIA.
Ранее масштабный скандал с договорными матчами произошёл в российском футболе. Недавно сотрудники МВД и ФСБ при содействии РФС обнаружили ранее неизвестные эпизоды договорных встреч с участием «Торпедо Москва». В поле зрения следствия попали матчи Первой лиги. По данным правоохранителей, противоправное влияние было оказано на исход как минимум 22 игр в разных уголках страны. Кроме того, МВД завело дела на девять футбольных судей РПЛ и ФНЛ за возможный подкуп.
