Волгоградцам объяснили, как вернуть деньги при случайном переводе другому человеку

Вернуть денежные средства можно в мобильном приложении банка через специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции уточняйте в поддержке вашего банка. Сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги.