Белорусы получили предупреждение, куда нельзя выходить из-за потепления

Белорусов предупредили о том, куда не следует выходить из-за потепления.

Источник: Комсомольская правда

В связи с пришедшим в Беларусь вместе с мартом весенним потеплением белорусов просят проявлять максимальную ответственность около водоемов.

По действующим в республике нормативам запрещается выход на лед, если его толщина меньше 7 сантиметров. При этом выход на лед может представлять опасность, даже если он толще 7 сантиметров, однако из-за попадания солнечных лучей, положительных температур стал рыхлым, пористым и, как следствие, непрочным.

— Ночью лед может укрепляться от морозов, но днем он становится хрупким, особенно у берегов и в местах с течением или растительностью, что представляет дополнительную опасность, — отметила ведущий специалист ОСВОД Екатерина Михалева.

Есть и определенное правило: если в течение нескольких дней столбики термометров показывают положительные значения, то толщина льда стремительно — на 25−30% — снижается.

ОСВОД в текущей ситуации настоятельно призывает белорусов проявлять благоразумие и аккуратность и не выходить на лед.

Ранее мы писали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Беларуси в марте 2026 года (тут ТОП-10).