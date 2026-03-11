Белорусы получили предупреждение, куда нельзя выходить из-за потепления

В связи с пришедшим в Беларусь вместе с мартом весенним потеплением белорусов просят проявлять максимальную ответственность около водоемов.
По действующим в республике нормативам запрещается выход на лед, если его толщина меньше 7 сантиметров. При этом выход на лед может представлять опасность, даже если он толще 7 сантиметров, однако из-за попадания солнечных лучей, положительных температур стал рыхлым, пористым и, как следствие, непрочным.
— Ночью лед может укрепляться от морозов, но днем он становится хрупким, особенно у берегов и в местах с течением или растительностью, что представляет дополнительную опасность, — отметила ведущий специалист ОСВОД Екатерина Михалева.
Есть и определенное правило: если в течение нескольких дней столбики термометров показывают положительные значения, то толщина льда стремительно — на 25−30% — снижается.
ОСВОД в текущей ситуации настоятельно призывает белорусов проявлять благоразумие и аккуратность и не выходить на лед.
