Белорусы получили предупреждение, куда нельзя выходить из-за потепления

По действующим в республике нормативам запрещается выход на лед, если его толщина меньше 7 сантиметров. При этом выход на лед может представлять опасность, даже если он толще 7 сантиметров, однако из-за попадания солнечных лучей, положительных температур стал рыхлым, пористым и, как следствие, непрочным.