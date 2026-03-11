Ричмонд
«Рыдаю третьи сутки»: подруга блогера Лерчек раскрыла ее точный диагноз

Врачи диагностировали у блогера Валерии Чекалиной (псевдоним Лерчек — прим. «ВМ») рак желудка на четвертой стадии. Об этом рассказала ее близкая подруга и экс-жена Николая Сердюкова Алина Акилова.

— Рыдаю третьи сутки. Это все правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое, — написала она.

— Рыдаю третьи сутки. Это все правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое, — написала она.

Акилова добавила, что Лерчек «потеряла свое драгоценное время», так как ее не выпускали из дома для сдачи анализов.

— Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться, — уточнила подруга Чекалиной в своем личном блоге.

О том, что у блогера обнаружили онкологическое заболевание, стало известно 8 марта. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли она справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.

Об обнаруженном недуге у Чекалиной сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. По его словам, пара потеряла время для лечения из-за отказов суда на предоставление возможности посетить врача.