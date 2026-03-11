В минздраве опровергли данные о «гниении скорых под сугробами» в Екатеринбурге

Как объяснили в областном минздраве, 27 автомобилей с фото, которые распространяются в соцсетях, больше не выйдут на линию из-за технического состояния — они в длительной процедуре списания. Еще 18 машин после ДТП находятся на судебной экспертизе, 20 — на длительном ремонте.