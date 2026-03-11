Учёные выбирают, как рекультивировать отходы БЦБК

Федеральный экологический оператор при научном сопровождении РАН уже более десяти лет занимается ликвидацией накопленного вреда, образовавшегося из-за работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Речь идёт о трёх объектах — цехе очистных сооружений, а также Бабхинском и Солзанском полигонах. И если рекультивация первых двух уже идёт и должна закончиться в 2027 году, то окончательного решения по последнему пока нет. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Самозарастание или полная выемка?
Выбор технологий очистки, обезвреживания и рекультивации полигона «Солзанский» на Байкале стал главным вопросом, который обсуждали на первом в этом году заседании Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам.
«Этот объект представляет собой 10 карт-накопителей, семь из которых связаны между собой системами трубопроводов, — именно таким образом поддерживается уровень воды в этих картах. По оценкам, объём накопленных отходов составляет 4 212 тыс. кубометров, площадь объекта накопленного вреда — 102,9 га. Расстояние до озера Байкал — около 0,35 км», — рассказали в РАН.
Два года назад, в 2024 году, консорциум учёных из Московского государственного университета, Института динамики систем и теории управления СО РАН, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН, а также Института геохимии СО РАН приступил к исследованиям возможных способов рекультивации полигона. Им удалось сформулировать семь сценариев: от нулевых — «сохранение текущего состояния карт», «поддержка пассивного самозарастания» до кардинальных — «полный быстрый сброс надшламовых и свободных вод из толщи лигнина, быстрое in situ электроосушение лигнина, снижение уровня карт срезание дамб»; «полный сброс надшламовых вод, постепенное изъятие лигнина в геотубы, ex situ осушение — полная выемка лигнина, пустые карты, срезание дамб или использование по другому назначению».
Сложность Солзанского полигона в том, что все его карты различаются по составу, — там есть как золошлаковые, так и лигнинные, и даже смешанные, напоминает председатель Научного совета РАН «Водные ресурсы суши», член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. «Не нужно искать единую технологию, которая должна применяться ко всем 10 картам. Наоборот, для каждой карты нужно находить наиболее подходящие технологии, придерживаясь двух принципов — экологической безопасности и экономической приемлемости», — отметил он.
Нужны испытания.
Сейчас эксперты — и учёные, и представители Минприроды — осторожно говорят о том, что в настоящее время Солзанский полигон не влияет через почвенные воды ни на город Байкальск, ни на само «славное море».
«Согласно архивным данным, в документации на этот полигон изначально была заложена технология рекультивации по типу самозарастания. Это видно на космоснимках: из года в год площадь самозарастания на картах увеличивалась. Однако достаточно длительные сроки, которые необходимы, чтобы полигон “Солзанский” зарос, несут в себе определённые риски, связанные и с эксплуатацией этого полигона, и с селем, поэтому процесс необходимо существенно ускорить», — заявил на заседании Научного совета заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.
«Нельзя забывать, что накопленный вред БЦБК — это своего рода мина замедленного действия, — считает директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. — Если сейчас он не оказывает влияния на озеро, это не значит, что он не будет способен это сделать в дальнейшем. Поэтому одна из задач, которую мы ставим себе на этот год, — уточнение содержания хлоросодержащих элементов в картах, чтобы понять, что с ними происходит. Одна из идей, которую предлагается испытать, — насытить карты кислородом и посмотреть, насколько эти соединения будут разрушаться. К сожалению, взять и вывезти куда-то все отходы — просто нереализуемо в силу разных причин. Нет пока и технологии переработки их на месте с тем, чтобы перевести из четвёртого в пятый класс опасности либо вообще в безопасный статус. Но нам в любом случае нужно хотя бы небольшими шагами двигаться к уменьшению влияния накопленного вреда».
Вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам академик Степан Калмыков резюмировал, что сегодня требуется масштабирование и проведение опытно-промышленных испытаний. Начать его можно на двух картах с заведомо разными составами, чтобы посмотреть применимость тех или иных подходов и технологий. Кроме того, нужно провести и технико-экономическую оценку — для этого нужна поддержка со стороны Федерального экологического оператора.
Языком цифр.
В 2021—2022 годах Федеральный экологический оператор снизил уровень надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» на 62 см. Также удалось удалить и очистить 70 тысяч кубометров вод. Это позволило избежать угрозы перелива карт и попадания загрязнённой воды в Байкал.
В мае в Байкальске начнётся реконструкция селезащитного сооружения на полигоне отходов БЦБК, которая, согласно муниципальному контракту, продлится до ноября 2026 года. Общая стоимость работ составит 390 млн рублей. Проект финансируется из федерального, областного и местного бюджетов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» регионального проекта «Генеральная уборка».
Планируется реконструкция двух водоотводных каналов общей протяженностью более 2,2 километра с шириной по дну 1,5 метра, монтаж водопропускных гофрированных труб и создание насыпных дамб, перенос существующих инженерных коммуникаций. Сооружение предназначено для безопасного отвода поверхностных вод и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, а также местную инфраструктуру, в том числе федеральную трассу и железную дорогу.