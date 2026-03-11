Учёные выбирают, как рекультивировать отходы БЦБК

«Нельзя забывать, что накопленный вред БЦБК — это своего рода мина замедленного действия, — считает директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. — Если сейчас он не оказывает влияния на озеро, это не значит, что он не будет способен это сделать в дальнейшем. Поэтому одна из задач, которую мы ставим себе на этот год, — уточнение содержания хлоросодержащих элементов в картах, чтобы понять, что с ними происходит. Одна из идей, которую предлагается испытать, — насытить карты кислородом и посмотреть, насколько эти соединения будут разрушаться. К сожалению, взять и вывезти куда-то все отходы — просто нереализуемо в силу разных причин. Нет пока и технологии переработки их на месте с тем, чтобы перевести из четвёртого в пятый класс опасности либо вообще в безопасный статус. Но нам в любом случае нужно хотя бы небольшими шагами двигаться к уменьшению влияния накопленного вреда».