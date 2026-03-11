В Калининградской области в среду потеплеет до +17°C — синоптики

В среду, 11 марта, в регионе ожидается тёплая погода без существенных осадков в первой половине дня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Утром воздух прогреется до +2…+9°C. Осадков не ожидается. Днём в Калининграде и области температура поднимется до +13…+16°C, а на юге региона местами — до +17°C. У побережья прогнозируется +9…+13°C, на Куршской и Балтийской косе — +6…+10°C. Погода будет ясной или малооблачной, в небе ожидаются преимущественно перистые облака.
К вечеру температура снизится до +6…+9°C. Облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер в течение суток будет юго-западным, слабым или умеренным — 2−7 м/с. Атмосферное давление постепенно понизится с 761 до 760 мм рт. ст.