Здание бывшего ФАПа в Башкирии пустят с молотка: начальная цена — менее 700 тысяч рублей

В Башкирии администрация Новокаинлыковского сельсовета выставила на аукцион комплекс зданий бывшего фельдшерско-акушерского пункта в селе Новый Каинлык (Краснокамский район).
Единым лотом продаются три объекта: нежилое здание ФАПа площадью 56,4 квадратных метра (построено в 1986 году), склад площадью 13 «квадратов» и земельный участок в 467 «квадратов». Начальная цена — 682 тысячи рублей.
Торги пройдут в форме открытого аукциона с повышением цены на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Минимальный шаг — 34 100 рублей, задаток для участия — 68 200 рублей. Заявки принимаются еще чуть меньше двух недель — до 17:00 23 марта.
В документации отмечается, что ранее имущество уже пытались продать, но предыдущие торги не состоялись.
