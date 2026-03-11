Экс-глава Минимущества Приангарья Быргазова обвиняется в нарушении прав 60 детей-сирот

IrkutskMedia, 11 марта. В Кировский районный суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении Марины Быргазовой, экс-министра имущественных отношений области. В мае 2025 года чиновница была отстранена от должности решением суда. Также по ходатайству следствия ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, в 2023—2024 годы обвиняемая в рамках реализации госпрограммы «Доступное жилье», не имея законных оснований, организовала приемку квартир в многоквартирном доме рабочего поселка Залари, которые не отвечали требованиям благоустройства. В жилых помещениях отсутствовали централизованная канализация, горячее водоснабжение с устройством нагревательного прибора в летний период.
Как сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону, в 2020—2025 годы бывший Минимущества региона ненадлежащим образом исполнила обязанности по формированию жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот. Женщина не приняла мер по даче подчиненным указаний на подготовку заявок на закупку жилья, ограничившись приобретением квартир, предоставляемых по госконтрактам, при этом систематически не используя иные предложения на рынке недвижимости, в том числе в виде долевого участия в строительстве и строительства «под ключ».
Таким образом, 61-летняя женщина обвиняется в преступлениях, повлекших нарушение прав 60 детей-сирот.
Экс-чиновница обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Обвиняемая вину в преступлениях не признала.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 15 млн рублей. В результате принятых в рамках компетенции мер следователями восстановлены жилищные права 37 потерпевших, 12 из которых получили жилье.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Ранее агентство сообщало, что Быргазова не освоила лимиты бюджетных обязательств в 167 млн рублей, выделенные на формирование и управление специализированным жилищным фондом Иркутской области для детей-сирот в целях приобретения жилья.
Установлено, что в 2021 году фигурантка дела, будучи главой Минимущества региона, знала об очереди из детей-сирот (всего к обеспечению жилыми помещениями подлежало 15,1 тысячи человек), имела достаточно денег на земельные ресурсы для обеспечения жильем детей-сирот, однако не выполнила свои должностные обязанности по формированию специализированного жилищного фонда Иркутской области. В результате были нарушены права детей-сирот, которые своевременно не получили жилье до конца 2021 года.