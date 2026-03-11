Экс-глава Минимущества Приангарья Быргазова обвиняется в нарушении прав 60 детей-сирот

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону, в 2020—2025 годы бывший Минимущества региона ненадлежащим образом исполнила обязанности по формированию жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот. Женщина не приняла мер по даче подчиненным указаний на подготовку заявок на закупку жилья, ограничившись приобретением квартир, предоставляемых по госконтрактам, при этом систематически не используя иные предложения на рынке недвижимости, в том числе в виде долевого участия в строительстве и строительства «под ключ».