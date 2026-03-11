Россияне бросились скупать в Сети маринованные желудки: 4 микроопасности этого продукта, которые принесут макропроблемы

По словам инфекциониста Марият Мухиной, маринованные желудки парнокопытных действительно полезны. Их часто готовят как самостоятельное блюдо или используют как ингредиент для начинки, соусов, супов. Их ценность — в наличии ферментов, которые переваривают пищу. Особенно они полезны для людей с ферментативной недостаточностью, гипоацидными гастритами.
Но, как и для любого мяса, существуют паразитарные риски, и всё зависит от санитарных норм во время убоя, разделки и хранения мясных полуфабрикатов. В связи с этим врач призвала проверять санитарные документы на мясопродукты.
Если желудки, а также другие органы неправильно замаринованы, то возможно заражение как паразитами, так и бактериальными инфекциями, так как животное может быть их носителем. Покупать такие наборы может быть очень опасно.
Марият Мухина.
Врач-инфекционист.
В желудках могут содержаться:
Trichinella spiralis (трихинелла);Taenia spp. (цепни), особенно Taenia solium (свиной цепень) и Taenia saginata (бычий цепень) — паразиты, связанные с недостаточно термически обработанным мясом;Sarcocystis spp.;Echinococcus (эхинококк).
«Маринад — это особый вид кулинарного процесса: по сути, доведения до готовности готового блюда либо подготовки блюда к термической обработке. Маринование не заменяет термическую обработку мяса, даже если продукт предварительно был заморожен с целью уничтожения паразитов. Рекомендовано готовить мясо до полной готовности», — предупредила Мухина.
